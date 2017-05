Istituti religiosi: Cnec, dal 16 maggio a Roma il 47° convegno degli economi generali e provinciali

Dal 16 al 18 maggio, econome ed economi di istituti religiosi, istituti secolari e società di vita apostolica si riuniranno a Roma, presso la Pontificia Facoltà Teologica “Seraphicum, per il 47° convegno nazionale di studio degli economi generali e provinciali. Il tema del convegno, organizzato dal Centro nazionale economi di comunità (Cnec), sarà “I collaboratori degli economi/e nella amministrazione e gestione dei beni, delle opere, delle comunità”, e verrà affrontato nei suoi vari aspetti: da risorse per le comunità al loro rapporto con le istituzioni, dalle sue declinazioni giuridiche – fiscali – lavoristiche alle testimonianze di chi ha trovato nella collaborazione reciproca una opportunità di rinascita. Saranno inoltre forniti ai circa 400 economi presenti importanti aggiornamenti di carattere giuridico, tecnico, fiscale e lavoristico alla luce delle più recenti normative. Previsti, fra gli altri, interventi del card. Joao Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; di p. Mario Aldegani (Giuseppini del Murialdo); di p. Antonio Di Marcantonio, presidente Cnec; del parlamentare Edoardo Patriarca.