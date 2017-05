Idi: il 12 maggio prestazioni gratuite per i malati di idrosadenite suppurativa

L’idrosadenite suppurativa è una malattia cronica della pelle, altamente invalidante; colpisce circa 5 persone su 10 mila, cioè circa 30 mila persone in Italia. Una patologia poco conosciuta: per migliorare il livello di consapevolezza e la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, l’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) di Roma a supporto dell’attività ambulatoriale già operativa da alcuni anni, organizza per venerdì 12 maggio una giornata dedicata alla malattia con prestazioni gratuite per i pazienti che si prenoteranno al numero: 06.66464094. I pazienti affetti da idrosadenite potranno usufruire di: visite dermatologiche, consulenze di chirurgia plastica, programmazione visite cardiologiche, supporto psicologico, ecografie, diagnostica laboratoristica e microbiologica, terapia del dolore. L’infiammazione che caratterizza questa malattia provoca lesioni, noduli, e ascessi. Non si può, al momento, guarire definitivamente ma ci si può curare con antibiotici, antiinfiammatori, retinoidi, steroidi e interventi chirurgici. “In un quadro così complesso l’approccio deve essere, per forza di cose, multidisciplinare – ricorda Mariapia Garavaglia, presidente Idi – ed è per questo che abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno nei confronti di chi vive questa condizione socialmente penalizzante, dedicando una giornata di studio e visite gratuite a pazienti affetti da questa patologia”.