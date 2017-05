Francia: Goulard (eurodeputata di “En Marche!”), Macron visto da vicino. “Il coraggio di essere europeisti”

L'europarlamentare francese Sylvie Goulard

“Io ho sostenuto Macron anche per la sua volontà di dire la verità sull’Europa, che è un progetto di pace e di crescita nella solidarietà. Negli anni della crisi l’euro ci ha protetto da disastri ben peggiori. E l’Ue è il livello di governance adatto per fronteggiare gli scenari e i competitori mondiali. C’è chi, come Le Pen, Mélenchon, Farage, vuol distruggere l’Unione: ma con quali risultati? Noi riteniamo invece che essa possa far parte delle risposte ai problemi attuali. Si tratta semmai di riformarla e di renderla efficace”. Sylvie Goulard, eurodeputata, economista e saggista, ha svolto un ruolo importante nella campagna elettorale per le presidenziali francesi, sostenendo il centrista cattolico Emmanuel Macron, come lei “europeista convinto” e ora inquilino dell’Eliseo. “Il curriculum di Macron – spiega Goulard al Sir – mostra una grande carriera professionale e poi l’approdo alla politica. È stato ministro dell’economia, carica che ha lasciato per creare dal nulla, un anno or sono, il movimento En Marche!, che ha posto fine al gioco destra-sinistra che per lunghi anni ha caratterizzato la politica francese. La sua è stata una scelta rischiosa, indirizzata però al bene comune. Una decisione che oggi, finalmente, possiamo dire vincente”.