Festa d’Europa: padre Poquillon (Comece), Ue “mostra che la pace è possibile. Messaggio di estrema attualità”

(Bruxelles) Quale eredità lascia ai giovani Robert Schuman, Padre dell’Europa? “I giovani di oggi – afferma al Sir padre Olivier Poquillon, segretario generale della Comece, nel giorno della Festa d’Europa – non hanno vissuto l’epoca di Schuman e forse non ne conoscono il messaggio politico. Ma certamente beneficiano dei risultati della sua opera, che è di estrema attualità e che abbiamo ricevuto come deposito”. Schuman, prosegue Poquillon, “ci ha mostrato un cammino di impegno umano e politico come eredità viva da far fruttare nel nostro tempo. Assegna una responsabilità ai nostri Paesi, alle stesse Chiese, non solo per la costruzione della ‘casa comune’, ma anche per il ruolo che l’Europa può rappresentare nel mondo. Un ruolo di pace, di convivenza tra le nazioni. L’Europa dimostra, specialmente in questa fase storica, che la pace e la riconciliazione tra i popoli che si sono combattuti è possibile. E questo è tutt’oggi un insegnamento di grande valore”.