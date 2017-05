Festa d’Europa: padre Poquillon (Comece), “dalle Chiese un appello ai cristiani perché si impegnino in politica”

Padre Olivier Poquillon, segretario generale Comece

(Bruxelles) “L’Europa si trova oggi a un tornante: può ricomporsi oppure frantumarsi. Anche la Chiesa cattolica lo considera un momento fondamentale, cruciale, per la costruzione della pace e della solidarietà tra i popoli e gli Stati”. Padre Olivier Poquillon o.p., segretario generale della Comece (Commissione degli episcopati della Comunità europea), interviene nella giornata del 9 maggio, Festa d’Europa. “Nelle diverse elezioni che si sono svolte”, nei Paesi Bassi e in Francia, “o quelle che si profilano all’orizzonte, a Malta, nel Regno Unito, in Germania, forse in Italia, i cittadini sono chiamati a riappropriarsi del progetto europeo”. Infatti, fa notare il domenicano padre Poquillon, “le Conferenze episcopali di diversi Paesi hanno prodotto documenti che invitano i cristiani a impegnarsi in politica. Una politica che non si limiti ad agire solo con l’intento di vincere le prossime elezioni, ma che si ponga al servizio del Paese, che non abbia come scopo il potere ma piuttosto il bene comune, e che mostri uno sguardo internazionale”. Il 9 maggio è la Festa d’Europa: quale messaggio per l’oggi? “Questa festa è un’occasione propizia per un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, e specialmente ai giovani, a dedicare tempo ed energie per realizzare una buona politica”.