Europa: Tombinski (ambasciatore Ue), “non può esistere un’Europa senza il Vaticano e i suoi principi”

“L’Europa nasce da una vocazione ecclesiale che ha caratteristiche universali. Non sempre però questa vocazione viene messa in risalto”. Lo ha detto Jan Tombinski, ambasciatore dell’Unione europea presso la Santa Sede, durante la presentazione del volume “Un’Europa vaticana? Dal Piano Marshall ai Trattati di Roma” di Philippe Chenaux, in corso a Roma presso la sede della Fondazione con il Sud. “La vocazione europea – ha aggiunto l’ambasciatore – nasce dai valori cristiani però si apre all’accoglienza e alla relazionalità di tutti. I valori nascono dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, aperti a tutte le religioni e a tutte le credenze. Qui – ha insistito l’ambasciatore – si apre un vero dialogo laico. L’Europa deve essere aperta alla laicità, molto presente è stata la figura e il pensiero di Jacques Maritain. Basta infatti ricordare la dichiarazione dei diritti dell’uomo di cui Maritain fu uno dei padri, i cui diritti sono alla base e sono presenti in Europa: rispetto e dignità della persona, protezione dei consumatori, dei bambini, delle differenze”. Infine, l’ambasciatore ha riconosciuto che “non può esistere un’Europa senza il Vaticano e i suoi principi”.