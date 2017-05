Dottrina sociale: Pontificia università lateranense, il 16 e 17 maggio colloquio su “Radici cristiane e cittadinanza europea”

Si svolgerà il 16 e 17 maggio alla Pontificia università lateranense, a Roma, il Colloquio annuale di Dottrina sociale della Chiesa organizzato dall’Area internazionale di ricerca “Caritas in Veritate” dell’ateneo, diretta da Flavio Felice, in collaborazione con la Cattedra “Giovanni Paolo II. Filosofia e storia delle istituzioni europee”, diretta da Rocco Buttiglione. “Radici cristiane e cittadinanza europea: a sessant’anni dai Trattati di Roma” è il tema scelto per una due giorni che si prefigge di delineare lo stato dell’arte e le prospettive del magistero della Dottrina sociale della Chiesa, nonché discutere sul futuro dell’Europa.

Tra i principali temi trattati figurano, in un’ottica multidisciplinare, la “dignità intangibile” ossia la prospettiva umana e antropologica presente nei Trattati; un’economia maggiormente inclusiva e che tenda al bene comune, con particolare riferimento all’economia sociale di mercato ed all’ordoliberalismo; il futuro di un’Europa che necessita, mai come oggi, di riscoprire i propri valori comuni per auspicare un reale cambiamento di passo; il lavoro, cui è dedicata la sessione conclusiva, in collaborazione con il Comitato scientifico e organizzatore della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Interverranno, tra gli altri, l’arcivescovo di Taranto mons. Filippo Santoro, Sergio Gatti (direttore generale Federcasse), Stefano Zamagni, Rocco Buttiglione, Sandro Gozi (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche e agli Affari europei).