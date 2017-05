Diocesi: Roma, domani all’Università Cattolica un convegno sulla “inclusione” dei giovani nel mondo del lavoro

Nell’ambito del ciclo di incontri delle Settimane culturali promosse dall’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma in preparazione al Simposio internazionale dei Docenti universitari che si terrà a Roma dal 22 al 24 giugno, domani all’Università Cattolica (L.go Francesco Vito 1, Sala Italia del Centro Congressi Europa, ore 17.30) si svolgerà il convegno “Lo studio di oggi, il lavoro di domani: per l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro”, organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia. I lavori – informano i promotori dell’iniziativa – saranno introdotti da Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma e delegato alla pastorale universitaria della diocesi. Interverrà Alessandro Rosina, ordinario di Demografia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore scientifico del “Rapporto Giovani” dell’Istituto “Giuseppe Toniolo” di Studi superiori, con la relazione “Il panorama demografico per il lavoro del futuro e per il futuro del lavoro”. Alle ore 17.45 si terrà la Tavola rotonda “Lo studio di oggi, il lavoro di domani”, moderata da Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione Aziendale e direttore dell’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Altems), alla quale parteciperanno Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia, Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, Cristiana Buscarini dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Mario Risso, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Niccolò Cusano, Fabrizio Greco, amministratore delegato Marco Marcocci, Lucia Valente, assessore al Lavoro, pari opportunità e personale della Regione Lazio, Maria Fermanelli, membro della Giunta della Camera di Commercio di Roma e David Trotti, presidente Associazione Italiana Direzione del Personale del Lazio.