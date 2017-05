Diocesi: Milano, terzo appuntamento dei “Dialoghi di vita buona” sul tema “L’economia ci cura?”

La cura, applicata all’economia e al lavoro, al mondo del volontariato e del terzo settore, alla politica e al governo e anche il suo risvolto teologico. Nello scenario nuovo che si va delineando, come si può ritrovare lo spazio dei valori fondanti nella nostra vita? Come ricostruire i quadri di riferimento essenziali che diano senso all’esistenza umana? Se ne parlerà lunedì 15 maggio alle 20.30 al teatro Studio Melato di Milano durante la terza serata dei Dialoghi di vita buona, dal titolo “L’economia ci cura?”, che vedranno la partecipazione dell’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola. Secondo il cardinale, “guardando alla finanza e all’economia e al peso che queste realtà hanno sulla vita di ciascuno di noi, dobbiamo porci una domanda: l’inevitabilità di buone regole, per la finanza e per l’economia consente a queste dimensioni personali e sociali di concepirsi al di fuori di una visione globale di senso della vita umana? Bisogna che, senza alterare le regole, ci si impegni a mostrare in esse che l’economia e la finanza hanno quella cura necessaria per l’uomo. Ed è a questo punto che entrano in campo categorie a cui anche Papa Benedetto prima e Papa Francesco hanno fatto riferimento, come il gratuito, il dono e la categoria stessa di cura”.

Protagonisti dell’evento, oltre al cardinale Scola, saranno Severino Salvemini, professore all’Università Bocconi; Alberto Martinelli, professore dell’Università Statale di Milano; l’imprenditrice Marina Salamon; il direttore di Vita, Riccardo Bonacina. Seguirà un dibattito tra i protagonisti moderato da Daniele Bellasio, caporedattore centrale responsabile web de Il Sole 24 Ore. La serata sarà inoltre scandita da momenti di teatro, di cinema e di musica, con il cantante Davide Van De Sfroos, che aiuteranno a riflettere sugli argomenti trattati e ad entrare nel vivo del dibattito.