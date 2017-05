Diocesi: Mantova, giovedì 11 “Fare famiglia nell’epoca dell’incertezza”

“Fare famiglia nell’epoca dell’incertezza”. Questo il tema dell’incontro in programma giovedì 11 maggio a Mantova (ore 20.45, sala delle Capriate del centro “Sant’Andrea”, piazza Alberti), promosso dalla diocesi, che vedrà la partecipazione della sociologa Chiara Saraceno, docente all’Università di Torino ed esperta di temi quali la famiglia, la condizione femminile, la povertà e le politiche sociali.

“Negli ultimi anni, complice anche la crisi economica che ha modificato vari aspetti della società moderna, il concetto di ‘famiglia’ ha subito una notevole evoluzione. Numerose ricerche –ricorda la diocesi in una nota, presentando l’incontro – confermano che molti più giovani, rispetto al passato, continuano a vivere con i genitori anche in età adulta, per la mancanza di un lavoro stabile e la sicurezza economica necessaria a formare una famiglia propria”. “In uno scenario di questo tipo – prosegue – la famiglia offre un contributo importante come rete di supporto a un sistema di welfare che sembra arrancare su molti aspetti. Eppure tale ruolo rischia anche di avere risvolti negativi: pensare infatti che i genitori e i parenti possano rimediare in eterno alle lacune delle politiche statali nasconde la difficoltà delle nuove generazioni e delle persone a diventare autonome”.

La serata è l’ultimo appuntamento del percorso “Cultura e carità” che negli ultimi mesi ha proposto occasioni di confronto su vari temi sociali di attualità, coinvolgendo diverse realtà diocesane: Caritas, Pastorale sociale, Migrantes, Centro missionario, Azione cattolica, Centro per il dialogo fede-cultura.