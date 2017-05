Diocesi: Genova, domani incontro con i candidati sindaco

“Non abbiamo bisogno di nuovi politici, ma di un nuovo modo di fare politica”. Ad affermarlo è don Massimiliano Moretti, parroco di S. Zita, cappellano del lavoro e responsabile del “Percorso diocesano di formazione politica”, il cammino organizzato dalla diocesi di Genova a partire dallo scorso anno per coloro che desiderano impegnarsi direttamente in ambito politico. Il prossimo appuntamento del “Percorso” si terrà domani (10 maggio) e, per l’occasione, si confronteranno alcuni dei candidati sindaco al Comune di Genova: Marco Bucci, Gianni Crivello, Arcangelo Merella, Luca Pirondini e Paolo Putti. Dopo la Messa, celebrata nella chiesa di Santa Marta, alle 18.45 si terrà il confronto, “aperto a tutti”, presso l’adiacente Sala Quadrivium. “Sono almeno una dozzina i partecipanti al nostro corso che si candideranno nei Municipi o in Consiglio comunale”, spiega don Moretti illustrando il significato dell’incontro. “Non si candidano tutti nello stesso partito o in una coalizione, anzi: si candideranno in partiti diversi e anche in coalizioni contrapposte”. Ricordando che “non abbiamo bisogno di nuovi politici, ma di un nuovo modo di fare politica”, don Moretti aggiunge che “abbiamo bisogno di persone che siano in grado di ascoltare e pensare che un avversario politico non è un nemico, e non va demonizzato, perché sta comunque cercando di svolgere il proprio dovere in vista di quello che per lui è il bene”. L’auspicio degli organizzatori è che, “anche se gli eletti si troveranno su fronti contrapposti, siano comunque in grado di essere d’accordo su alcune questioni centrali per i cattolici come la difesa della vita e della famigli,a e che sappiano mettere al centro dell’economia l’uomo e non il profitto”.