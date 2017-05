Diocesi: Como, in festa per i 700 anni della cattedrale con la Madonna di Fatima

Sabato 13 maggio 2017 ricorre il 7° centenario della dedicazione dell’altare della cattedrale di Como avvenuta nel 1317. Essendo il duomo intitolato a Maria Assunta, il capitolo della Cattedrale ha chiesto di poter ospitare per l’occasione l’effige della Madonna di Fatima di cui si festeggia il centenario delle apparizioni proprio il 13 maggio. Doppia festa, dunque, a Como dove la statua, in arrivo dal Santuario portoghese, è stata accolta dai fedeli lo scorso 7 maggio. “In questo tempo nel quale facciamo memoria dei 700 anni di consacrazione dell’altare – ha spiegato mons. Flavio Feroldi, arciprete del duomo – siamo così accompagnati da Maria, che ci guiderà a suo Figlio e che alla nostra Chiesa di Como, con il suo vescovo Oscar Cantoni e il vescovo emerito Diego Coletti, indicherà la strada da seguire per vivere nella fedeltà a lui e nell’amore fraterno fra tutti i popoli”. Il programma della settimana mariana prevede un fitto calendario di celebrazioni che culmineranno venerdì sera in unità spirituale con la visita di Papa Francesco a Fatima. Sabato 13 maggio, anniversario della dedicazione, alle 18.30, verrà ricordato durante la celebrazione il 25° anniversario di ordinazione episcopale di mons. Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona, originario della diocesi di Como.