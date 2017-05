Avvenire: i temi della prima pagina di domani 10 maggio. Ong e migranti, ricerca Cisl, emergenza rifiuti a Roma, Barack Obama, Fatima

“Avvenire” sceglie come titoli principali il fronte migranti e una ricerca Cisl che indica un calo della coesione sociale a causa della lunga crisi che ha colpito l’Italia. Sul primo tema, risalto alle dichiarazioni del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha fatto una parziale marcia indietro sulle accuse alle Ong impegnate in mare per il salvataggio dei migranti. “Il mio obiettivo sono i trafficanti e le mafie”, ha detto nell’audizione il magistrato. Sul versante sociale, il “barometro” Cisl, nuovo strumento di ricerca e analisi dei dati sul benessere e il disagio delle famiglie, fotografa un Paese spaccato a metà da tutti i punti di vista e in cui le fratture si ampliano invece di ridursi, per assenza di politiche adeguate. L’editoriale di Danilo Paolini si concentra sull’ennesima emergenza rifiuti nella capitale. “Roma a volte più che una città sembra un po’ discarica, un po’ foresta, a tratti ‘favela’. Che cosa è successo? Niente di nuovo, niente che non fosse ampiamente prevedibile: gli impianti di smaltimento dei rifiuti – già pochi, malfunzionanti e non certo all’avanguardia – hanno smesso di ‘ricevere’. Sono bloccati, intasati. Accade, in genere, nel periodo di Natale e nei mesi di luglio e agosto. Ma le parti in contesa nelle scorse comunali non trovano di meglio che rimpallarsi le responsabilità: colpa di chi comanda adesso; macché, colpa di comandava prima. Troppo facile. L’ultima cosa che serve è lo scaricabarile politico”, scrive il commentatore. La fotocronaca è per la visita milanese di Barack Obama, che ha sollecitato tutti a contrastare il cambiamento climatico. Nei temi di “Avvenire”, uno scritto del cardinale Giovanni Battista Re, in cui il porporato ribadisce che il terzo segreto di Fatima è stato interamente svelato.