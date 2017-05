Tv2000: martedì alle 23 in onda “Retroscena” esperimento di fusione tra teatro e psicologia

Teatro e psicologia in scena sullo stesso palco. Un primo esperimento ripreso e raccontato dalle telecamere di “Retroscena”, il programma di teatro di Tv2000 in onda domani (9 maggio) alle 23. Michele Sciancalepore, curatore del programma, si è recato infatti a Como per assistere a “Infodrama”, un evento “unico – spiega l’emittente in una nota – e mai verificatosi in precedenza: la fusione fra indagine psicologica e drammaturgia, analisi sociale e arte, vita e finzione letteraria. La parte ‘info’ è stata realizzata tramite una ricerca sul territorio, trasversale sia a livello sociale che generazionale, in cui si è indagato sui bisogni delle persone, sui loro desideri, sulle priorità della loro esistenza, in pratica sul senso della vita e sulla ricerca della felicità. Le risposte a tale questionario sono state fatte dialogare e innestate con la parte ‘drama’ e in particolare con un classico shakespeariano, il Macbeth, la cui vicenda ruota proprio attorno al tema dei bisogni, delle false promesse e della ricerca di una realizzazione a tutti i costi”.

In chiusura la creazione della sand artist Gabriella Compagnone e l’appuntamento con la rubrica “CheTeatroFa”: una mappa degli eventi e delle “temperature” teatrali più significativi della penisola in stile meteo.