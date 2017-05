Sovvenire: mons. Negro (Comitato), “la formazione alla condivisione rende la parrocchia missionaria”

(Salerno) La formazione alla corresponsabilità economica edifica comunità missionarie. Durante i lavori del convegno nazionale degli incaricati diocesani per il sovvenire, da oggi al 10 maggio a Salerno, mons. Donato Negro, arcivescovo di Otranto e presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, ha preso le mosse da un passaggio dell’esortazione apostolica “Evangelii Guadium” di Papa Francesco: “Il Pontefice ci ricorda che la parrocchia ‘sa assumere con plasticità forme diverse, che richiedono creatività missionaria’ – ha chiarito mons. Negro -. Però evidenzia anche che il rinnovamento delle parrocchie è incompiuto, non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e si orientino completamente verso la missione. Compito del sovvenire è collaborare a rinnovarla attraverso la carità solidale. E parrocchie missionarie avranno il cuore sempre più aperto alla carità”. Calata nella vita del popolo, anche la rendicontazione cambierà volto. “Il contatto con le famiglie, attraverso le comunità parrocchiali, evangelizzerà l’impegno stesso per il sovvenire, impedendone la burocratizzazione o una gestione ristretta ed autoreferenziale – ha proseguito mons. Negro -. La comunione ecclesiale renderà le comunità cristiane libere davvero: libere dalla mentalità del mondo e da chiusure, da ideologie che innalzano muri e fomentano paure, pregiudizi ed esclusioni. E le renderà agenti di liberazione evangelica dei poveri e di chi cerca aiuto”.