Sovvenire: Calabresi, “trasparenza e rendiconti vivificano le parrocchie”

(Salerno) Il sostegno economico alla Chiesa come lievito di relazioni, fiducia e comunione nella vita delle parrocchie italiane. A partire dal tema “Il sovvenire nelle parrocchie per una Chiesa libera di servire tutti” si è aperto oggi a Salerno il convegno nazionale degli incaricati diocesani per il sovvenire che vedrà riuniti i 230 delegati fino a mercoledì 10 maggio. “Assistiamo a una nuova stagione di sensibilizzazione sul territorio sul fronte 8xmille e Offerte per i sacerdoti – ha detto Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Cei, introducendo i lavori -. Il bilancio del primo semestre di incontri formativi nelle parrocchie sul sovvenire è ovunque positivo. Abbiamo deciso di sostenere fino a due eventi l’anno nelle comunità. È, infatti, sempre più diffusa la consapevolezza che le risorse ecclesiali non hanno nulla di scontato. Per questo a fronte della rendicontazione trasparente in cui la Cei è da tempo impegnata, anche in risposta al dibattito pubblico attuale, tra rilievi della Corte dei conti e querelle sulle quote non espresse, era importante affiancare anche a livello locale un’azione formativa. Le parrocchie sono vivificate da questi incontri, perché la rendicontazione genera un più stretto legame con le opere realizzate sul territorio e con i sacerdoti, fino alla corresponsabilità economica in prima persona. I fedeli apprezzano gli approfondimenti e i parroci a loro volta vedono crescere il senso di comunione ecclesiale”.