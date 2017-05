Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Macron, centrista ed europeista, nuovo presidente della Repubblica francese

Francia/1: Macron Presidente della Repubblica con il 66% dei voti. “Difenderò l’Europa”

La Francia ha scelto Macron e l’Europa. Il ballottaggio per il nuovo Presidente della Repubblica si conclude con la vittoria del centrista Emmanuel Macron, eletto all’Eliseo con il 66,06% dei voti contro il 33,94% della sovranista Marine Le Pen. Macron, ottavo Presidente della Quinta Repubblica Francese, fondatore del movimento En Marche!, è il più giovane politico ad essere eletto alla più alta carica nazionale, a soli 39 anni. Appena noti i risultati delle urne ha festeggiato con i sostenitori sulla piazza del Louvre, nel centro di Parigi, sulle note dell’Inno alla gioia, emblema dell’Unione europea, e della Marsigliese. “Oggi e per i prossimi cinque anni inizia una nuova era di speranza e fiducia per la Francia”, ha detto Macron. “La mia responsabilità sarà quella di dissipare i timori e far ritrovare l’ottimismo, lo spirito vincente e il genio francese. Mi rivolgo a tutti voi che siete pronti ad affrontare le enormi sfide che ci attendono. Non nego le difficoltà economiche, sociali, l’abbattimento morale. La moralizzazione della nostra vita pubblica sarà la base della mia azione… Difenderò l’Europa, la comunanza di destini che si sono dati i nostri popoli”. Le Pen ha invece dichiarato: “Ho telefonato a Macron per congratularmi. Gli ho fatto gli auguri per le immense sfide che si troverà di fronte”. Per poi aggiungere: “I francesi hanno scelto la continuità. Per noi è un risultato storico che pone il fronte patriottico come prima forza d’opposizione”.

Francia/2: da tutta Europa felicitazioni a Macron. Passata la paura di un successo della Le Pen

Al neo Presidente Macron sono arrivati i complimenti da tutti i leader del mondo, a partire dai responsabili delle istituzioni Ue. A Bruxelles e in molte capitale europee si era temuto per il buon esito elettorale al primo turno della nazionalista Marine Le Pen. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha affermato: “Congratulazioni a Emmanuel Macron e ai francesi che hanno scelto la libertà, l’uguaglianza e la fraternità e detto no alla tirannia delle fake news”. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker si è detto “contento che i francesi abbiano scelto un avvenire europeo”; “ora insieme per un’Europa più forte e più giusta”. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha invece dichiarato: “Congratulazioni a Macron, contiamo su una Francia che contribuisca a cambiare l’Unione per riavvicinarla ai cittadini”. Per il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni “una speranza si aggira per l’Europa”. Dalla cancelliera tedesca Angela Merkel “auguri di cuore a Emmanuel Macron. La sua vittoria è una vittoria per un’Europa unita”. Felicitazioni anche dalla premier britannica Theresa May e dal Presidente Usa Donald Trump.

Germania: alle regionali nello Schleswig-Holstein successo Cdu, sconfitta la Spd

Le elezioni regionali nello Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, assegnano una nuova vittoria alla Cdu di Angela Merkel e una sconfitta per la Spd di Martin Schulz, a pochi mesi dalle elezioni legislative di settembre. Ulteriore risultato di rilievo il crollo dei populisti della Alternative für Deutschland (AfD). A trascinare i cristiano democratici regionali un giovane leader, Daniel Guenther. Buon esito per i Verdi e i Liberali, consensi modesti della sinistra Linke, la minoranza danese e i Pirati.

Mediterraneo: gommone sovraccarico, 80 morti al largo della Libia. Inchiesta della Procura di Ragusa

Ancora una strage nel Mediterraneo: sarebbero 80 i migranti morti nel naufragio avvenuto nei giorni scorsi di cui si è avuta notizia ieri dai superstiti tratti in salvo dalla nave pattugliatore Fiorillo che ha portato a Pozzallo (Ragusa) 407 migranti. Secondo i superstiti del gommone partito dalla Libia, l’imbarcazione di fortuna, sovraccarica con circa 120 persone a bordo, avrebbe imbarcato acqua: a quel punto numerosi migranti sono finiti in acqua. La Procura di Ragusa ha in corso un’inchiesta.

Afghanistan: eliminato Hasib, ritenuto il capo dell’Isis in Afghanistan

Abdul Hasib, ritenuto il capo dell’Isis in Afghanistan, sarebbe stato ucciso in un raid guidato dalle forze speciali afghane: lo ha reso noto ieri la Presidenza della Repubblica. Secondo Kabul si è trattato di una operazione militare realizzata con l’appoggio delle forze statunitensi nella provincia orientale di Nangarhar. La notizia confermerebbe quanto dichiarato alcuni giorni or sono da un portavoce del Pentagono.

Milano: Stazione Centrale, immigrato del Mali si impicca. Aveva chiesto protezione internazionale

“Un pensiero a questo cittadino senza dimora. E il bisogno di rafforzare ancora di più la rete degli interventi sociali”: Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, ricorda così la figura dell’uomo di 31 anni, originario del Mali, che ieri si è impiccato sul lato della massicciata della Stazione Centrale di Milano che si affaccia su via Ferrante Aporti. L’uomo era stato soccorso poco dopo mezzogiorno: era ancora vivo quando sono giunti i soccorsi, salvo poi spegnersi all’ospedale Niguarda. Era in Italia da un anno e mezzo e aveva fatto domanda di protezione internazionale. Un momento di preghiera si è svolto nella parrocchia di Santa Maria Goretti, nei pressi della Centrale.

Trieste: deceduta la neonata trovata abbandonata nel giardino di un complesso condominiale

È deceduta in ospedale la neonata trovata abbandonata nel giardino di un complesso condominiale a Trieste. La segnalazione del ritrovamento era arrivata al 118 nel primo pomeriggio. La bambina era stata trasportata all’ospedale materno-infantile Burlo Garofolo, e ricoverata nella sezione di terapia intensiva neonatale. Inutili le cure: il decesso è avvenuto in serata. Le indagini sono in corso; la procura mantiene il più stretto riserbo.