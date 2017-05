Riviste: “Scarp de’ tenis”, inchiesta sul cyberbullismo. Bon Jovi e l’impegno per i senzatetto

“Il 5,9 per cento degli adolescenti italiani ha denunciato di avere subito atti intimidatori tramite sms, mail, chat o social network. Se consideriamo poi il sexting, quando due o più minorenni si scambiano, foto, messaggi, video a contenuto sessuale, le percentuali crescono ancora”. La rivista di strada “Scarp de’ tenis”, promossa da Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana” intraprende – con il nuovo numero di maggio – un viaggio nella generazione social “in cui per avere un like in più sulla propria pagina si è disposti a tutto. Anche a bullizzare altri ragazzi”. A Isabella Dalla Ragione, l’“Indiana Jones degli alberi”, è dedicato un altro articolo: “Di mestiere fa l’agronoma, anzi, archeologa arborea che va alla ricerca di frutti e piante dimenticate, quelle che facevano parte della nostra storia ma sono state accantonate per la scarsa produttività”. Dalla Ragione afferma: “Tornare alla terra è importante, per riscoprire le proprie radici”. “Tullia e le altre, un lavoro grazie alle Job station” è il titolo di un altro servizio: “Garantire un lavoro ai disabili psichici grazie a luoghi che conoscono e in cui si sentono protetti. Questo l’obiettivo delle Job station di Progetto Itaca, una sfida che oggi garantisce un lavoro part time a 30 persone”, spiega una nota di presentazione della rivista. Nella quale figura un articolo su Jon Bon Jovi e il suo impegno per i senza fissa dimora.