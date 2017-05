Portogallo: Lisbona, manifesto di benvenuto al Papa nella piazza del Marchese di Pombal

In occasione dell’imminente visita di Papa Francesco in Portogallo, i laici cattolici di Lisbona hanno esposto “un manifesto gigante di benvenuto” nella piazza del Marchese di Pombal. Commentando l’iniziativa, il direttore del Servizio della pastorale del turismo del Patriarcato ha detto che “si tratta dell’espressione del forte sentimento di aspettativa e di accoglienza del popolo portoghese, ma anche di un modo per mobilitare la partecipazione dei fedeli all’evento di Fatima”. Padre Mário Rui Pedras ha aggiunto che “tutti i portoghesi sono consapevoli dell’importanza mediatica connessa al viaggio del Santo Padre, ma soprattutto dell’onore e del privilegio che è reso alla Chiesa lusitana mediante la canonizzazione di due dei tre pastorelli di Fatima, Francisco e Jacinta, che avverrà nel corso della commemorazione del centenario delle apparizioni della Vergine Maria del 12 e 13 maggio prossimi”. Quello esposto nella celebre “Rotonda” della capitale è il quarto manifesto celebrativo legato a significativi accadimenti ecclesiastici concernenti il Portogallo: il primo ha riguardato il Congresso internazionale della nuova evangelizzazione svoltosi nel 2005; il secondo, il 50º anniversario dell’inaugurazione del monumento al Cristo Re, nel 2009; il terzo, la precedente visita dell’attuale Papa emerito Benedetto XVI, avvenuta nel 2010.