Papa Francesco: Regina Coeli, “grazie” all’associazione Meter per “coraggio” nella lotta alla pedofilia. Raccomanda il Rosario per la pace e cita prossimo viaggio a Fatima

“Grazie, grazie tante per il vostro impegno nella Chiesa e nella società; e andate avanti con coraggio!”. Così il Papa, dopo la recita del Regina Coeli di ieri, ha salutato l’associazione Meter, “che da oltre vent’anni contrasta ogni forma di abuso sui minori”, ha ricordato riferendosi alla piaga della pedofilia. “Domani rivolgeremo la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei”, ha ricordato Francesco: “In questo mese di maggio preghiamo il Rosario in particolare per la pace”, l’invito. “Mi raccomando: preghiamo il Rosario per la pace, come ha chiesto la Vergine a Fatima, dove mi recherò in pellegrinaggio tra pochi giorni, in occasione del centenario della prima apparizione”, ha proseguito il Papa a proposito del suo 19° viaggio apostolico fuori dell’Italia, in programma il 12 e 13 maggio.