Pace: al BergamoFestival questa sera il teologo portoghese Josè Tolentino Mendonça

Al Bergamo Festival “Fare La Pace” ospite questa sera, lunedì 8 maggio, alle ore 21.00 don Josè Tolentino Mendonça, teologo e poeta portoghese, che parlerà de “L’amicizia, cammino della pace”. Nell’incontro, in programma al Centro Congressi Giovanni XXIII, don Mendonça guiderà il pubblico del Festival, alla scoperta del segreto dell’amicizia, della sua natura e vocazione. L’amicizia come “questione culturale e politica centrale in qualsiasi riflessione sulla pace – si legge in una nota -. Anche se spesso non ce ne accorgiamo, essa amplifica, rivela, approfondisce, diverte; è un miracolo che conserva, serenamente, l’apparenza di non essere affatto un miracolo: si tratta della naturalità della

vita in opera”. In tal senso, “i libri sacri, la letteratura, i testi filosofici e la nostra stessa esistenza ci insegnano che senza amicizia non si può arrivare alla pace: per questo motivo abbiamo bisogno di ripensarla dedicandole un po’ della nostra attenzione”. Don Josè Tolentino Mendonça è teologo, scrittore e poeta, Vicerettore dell’Università Cattolica di Lisbona è consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e docente di Scienze bibliche.

L’ingresso è gratuito previa iscrizione on line sul sito: www.bergamofestival.it