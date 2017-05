Neonata abbandonata e morta a Trieste: Gigli (Mpv), serve “azione educativa” per promuovere “rispetto della vita e conoscenza legge su parto in anonimato”

“Davanti a tragedie come quella di Trieste torniamo a chiedere insistentemente alle istituzioni un’azione educativa nelle scuole, nei consultori, nelle aziende ospedaliere per promuovere il rispetto della vita e la conoscenza della legge sul parto in anonimato. Chiediamo anche una più efficace collaborazione delle aziende sanitarie e dei servizi sociali con i nostri ‘Centri di aiuto alla vita’. Di fronte a simili tragedie non si può restare indifferenti. Se anche si fosse trattato ‘soltanto’ di disperazione, tanto più sarebbe necessario promuovere la rete di solidarietà”. Lo chiede Gian Luigi Gigli, deputato e presidente del Movimento per la vita (Mpv), dopo la morte di una neonata abbandonata dalla madre 16enne in un cortile condominiale. “”In Italia – ricorda Gigli – vi è una ottima legge sul parto in anonimato che consente di dare alla luce il bambino in ospedale, senza l’obbligo di riconoscerlo alla nascita. Vi è anche una rete diffusa di culle per la vita, tecnologicamente efficienti, a disposizione di coloro che, nonostante la legge, non vogliono partorire in ospedale”. E proprio a Trieste “opera un Centro di aiuto alla vita” del Mpv, come pure “altri nove sono presenti” in Friuli Venezia Giulia. E il Movimento, ricorda ancora il suo presidente, “mantiene anche un servizio per chiamate di emergenza, operativo H24, denominato ‘SOS Vita’”. “A Trieste – commenta Gigli – con la neonata è morta anche la giovinezza di una vita di una sedicenne che resterà segnata per sempre dal gesto compiuto”. E conclude: “Nessuno si azzardi a dire che sarebbe stato meglio abortire. La risposta non può essere quella. La bambina, invece che alla nascita, sarebbe solo morta prima, ma il danno sarebbe stato lo stesso”.