Messina: sportello legale all’oratorio don Guanella a Fondo Fucile. “Segno di misericordia e carità”

Rendere la legalità un diritto per tutti e diffondere il senso di giustizia, dare risposta alle difficoltà e accompagnare la dignità della quale è rivestito ogni uomo sono le motivazioni che hanno portato la parrocchia San Pio X di Messina e la sezione messinese dell’Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, a una convenzione. Grazie a questa, da ora in poi l’oratorio San Luigi Guanella fa spazio, nelle sue aule, a uno “sportello legale”. È stato inaugurato sabato pomeriggio, nella stessa sede nella quale gli avvocati offriranno consulenza gratuita a chi, nel quartiere, proporrà problematiche legali. “L’idea nasce come occasione e opportunità per fornire un aiuto alla popolazione e, soprattutto, alle famiglie disagiate – spiega don Nico Rutigliano, sacerdote guanelliano che opera nel quartiere -, ma soprattutto per le mamme dei quartieri poveri della periferia sud di Messina. Sono loro che spesso si trovano a portare avanti le problematiche, sia in ambito civile che penale, legate alla famiglia, alla casa e ai figli. Spesso ci siamo resi conto che, oltre all’ascolto, occorreva un aiuto qualificato che adesso, finalmente, troveranno”. L’oratorio sorge nel cuore di Fondo Fucile, una delle zone più difficili della città dello Stretto e qui da anni opera a favore e accanto ad ogni genere di povertà. Lo sportello legale, ultimo “segno di misericordia e carità”, sarà aperto tutti i martedì, a partire da domani, dalle ore 10 alle 12.