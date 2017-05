Malta: mons. Scicluna (arcivescovo), messaggio per elezioni. In corso forum “Europa di fede, guarigione e ospitalità”

“Tutti i sacerdoti e i religiosi possono avere un ruolo positivo con la loro missione nella Chiesa e nella società ed essere segno e strumento di unità e di amore nella comunità”, ha scritto in un messaggio l’arcivescovo di Malta Charles Scicluna in vista delle elezioni legislative anticipate del 3 giugno prossimo. L’arcivescovo invita il clero a “non partecipare alle riunioni e alle varie attività politiche, a non coinvolgersi in iniziative o scrivere su temi politici in giornali o riviste né comparire su mezzi di comunicazione gestiti da partiti politici, ad eccezione dei casi in cui il programma sia di natura religiosa e con il permesso del proprio ordinario”. Mons. Scicluna esorta invece a “ispirare sentimenti di fraternità, di amore, comprensione e tolleranza con le parole e le azioni” e invita a pregare per avere “l’aiuto della luce dello Spirito Santo”, aggiungendo in ogni messa, fino a sabato 3 giugno, l’invocazione speciale “per scegliere leader adatti per il nostro Paese”, in grado “di cercare la nostra vera ricchezza”. Sempre a Malta è in corso da ieri la quarta edizione del Forum dello Stato dell’Unione dal titolo “Verso un’Europa di fede, guarigione e ospitalità”, organizzato dal Centro Schuman e dalla European Christian Political Foundation, in collaborazione con l’arcidiocesi di Malta. Nelle sessioni si parla di Nato, Africa, accoglienza, dialogo interreligioso e populismi. Chiuderà i lavori la Presidente della Repubblica di Malta Marie-Louise Coleiro Preca.