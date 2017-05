Macerata-Loreto: sarà il card. Farrell a presiedere la celebrazione che aprirà il 39° pellegrinaggio

Sarà il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, a presiedere sabato 10 giugno la celebrazione che darà il via alla 39ª edizione del pellegrinaggio da Macerata alla Santa Casa di Loreto. La messa sarà celebrata alle 20.30 nello stadio Helvia Recina di Macerata, prima di incamminarsi verso Loreto dove l’arrivo è previsto per le 6.30 circa di domenica 11. Il titolo del pellegrinaggio di quest’anno è “Mi ami tu?”, tratto da un passo del Vangelo di Giovanni. Si tratta di “un invito a compiere un percorso di consapevolezza personale – si legge in una nota – con la coscienza che il rapporto tra uomo e mistero passa proprio per un ‘sì’”. “Quest’anno – prosegue la nota – l’impegno del cammino viene offerto in particolare per le popolazioni colpite dal terremoto, per chi vive in situazioni difficili a causa della guerra, per i migranti, i cristiani perseguitati e i giovani”. La Fiaccola della Pace, che verrà benedetta mercoledì 7 giugno da Papa Francesco in piazza san Pietro, attraverserà i territori colpiti dal sisma, a partire da Amatrice, per poi toccare Norcia, Preci e Camerino. Alla Macerata-Loreto hanno già assicurato la propria presenza gruppi provenienti non solo dall’Italia ma anche da Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Sud America e da Panama. Informazioni sul sito www.pellegrinaggio.org e sui canali social Facebook e Twitter, con l’hashtag ufficiale #MacerataLoreto17.