Germania: scuola materna cattolica di Fasangarten in Baviera, foresta come elemento educativo per i bambini

Non c’è cattivo tempo, ci sono solo abiti inappropriati: questa è la filosofia della scuola materna cattolica di St. Birgitta a Fasangarten, in Baviera. Durante l’anno scolastico, in ogni stagione, le lezioni si svolgono anche nella vicina foresta di Perlacher. I 70 alunni della scuola una volta alla settimana nelle belle stagioni, e in inverno almeno un giorno al mese, si recano nella foresta. Perlacher è in una splendida posizione, i bambini possono giocare in una piccola rotonda di benvenuto, scavare, costruire teepee e piccole capanne in muschio. “La regolarità è molto importante per noi”, dice Carolin Kramer, vice direttrice della scuola materna. “L’esperienza della foresta avviene sempre –dice Kramer -. I bambini dovrebbero vedere come cambia la natura durante l’anno, la foresta sembra sempre diversa, odori diversi e lo vogliamo mostrare ai bambini”. Per la Kramer è importante riuscire a convincere le persone diffidenti, per gli eventuali pericoli della foresta (insetti, piante velenose, animali), ma la maggior parte delle mamme e papà sono entusiasti: i bambini imparano che nel bosco non ci sono animali e piante, ma “il suolo della foresta non è uniforme, si sviluppano le abilità motorie, imparano a intagliare e rafforzano il sistema immunitario”. Per le lezioni in foresta è importante l’abbigliamento corretto: la scuola ha organizzato un sistema di rotazione e scambio dei vestiti per aiutare le famiglie a coprire i costi, e anche la condivisione diviene un punto formativo nell’esperienza pedagogica della scuola di santa Birgitta.