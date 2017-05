Focolari: una settimana ecumenica a Castel Gandolfo (Roma), con la partecipazione di circa 700 cristiani di 70 Chiese e Comunità ecclesiali

Prenderà il via domani a Castel Gandolfo (Roma) e si concluderà il 13 maggio la 59ª Settimana ecumenica promossa dal Movimento dei Focolari che vedrà la partecipazione di circa 700 cristiani di 70 Chiese e Comunità ecclesiali, di 40 Paesi. Saranno – spiegano i promotori in un comunicato – “giorni di condivisione, spiritualità, riflessione, vita insieme: una ‘Mariapoli ecumenica’, come molti amano chiamare tale convivenza, che si presenta come un nuovo passo nel ‘dialogo della vita’ e nell’ecumenismo di popolo. È infatti nel ‘dialogo della vita’ che Chiara Lubich vedeva il contributo tipico della spiritualità dell’unità alla piena e visibile comunione tra le Chiese”, “nella consapevolezza dei molti passi ancora da fare e nel rispetto fra tutte le Chiese, si cercherà di approfondire il patrimonio comune che già tutti unisce”.

“Camminando Insieme. Cristiani sulla via verso l’unità”, è il titolo della Settimana nel corso della quale si alterneranno momenti di riflessione, di dialogo e testimonianze di diverse aree del mondo. Interverranno tra gli altri il vescovo Christian Krause, già presidente della Federazione Luterana mondiale, il rev. Dr. Martin Robra, del Consiglio ecumenico delle Chiese di Ginevra, il vescovo Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari. Un momento particolare sarà affidato a S.E. Gennadios Zervos, metropolita d’Italia e di Malta, del Patriarcato di Costantinopoli, sul tema: “50 anni dal primo incontro di due protagonisti del dialogo: Patriarca ecumenico Athenagoras I e Chiara Lubich”. Il programma prevede anche la partecipazione all’udienza generale con Papa Francesco in piazza San Pietro, la visita alle basiliche di San Pietro e di San Paolo fuori le Mura, e la preghiera comune nelle catacombe di S. Domitilla e S. Sebastiano.