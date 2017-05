Esorcismo: si è aperto oggi il corso al Regina Apostolorum. 240 partecipanti da oltre 40 Paesi

“È indispensabile una preparazione approfondita per evitare derive intellettuali e pratiche non consentite dalle norme della Chiesa”. Lo ha ribadito questa mattina Giuseppe Ferrari, segretario nazionale del Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa di Bologna), introducendo il corso “Esorcismo e preghiera di liberazione” organizzato presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma dall’Istituto Sacerdos e dal Gris, in collaborazione con l’Associazione internazionale esorcisti (Aie). All’appuntamento partecipano circa 240 sacerdoti e laici da oltre 40 Paesi. Per padre José Enrique Oyarzún, vice rettore accademico dell’Ateneo, “le pratiche di adorazione di satana sono sempre più pubblicizzate da media e social network coinvolgendo persone di ogni età, in particolare giovani”. “Il diavolo esiste – ha concluso – anche se non sono in tanti ad ammetterlo”.