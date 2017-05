Elezioni in Francia: sondaggio Ifop per Lacroix/Pèlerin, il cattolici hanno votato per Emmanuel Macron

I cattolici di Francia hanno votato per Emmanuel Macron, che “in casa cattolica” ha ottenuto un ampio vantaggio rispetto alla candidata del Front National Marine Le Pen. È quanto emerge da un sondaggio Ifop diffuso oggi per il quotidiano “La Croix” e il settimanale “Pèlerin”.

Il candidato di En Marche ha ottenuto il 62% dei voti complessivi dei cattolici. Tra costoro i praticanti “regolari” (che vanno regolarmente a messa) hanno scelto per il 71% il candidato Macron, percentuale che si ferma invece al 54% tra i cattolici praticanti “occasionali”. La Conferenza episcopale francese non aveva dato indicazioni di voto e non aveva sottoscritto un appello congiunto di musulmani, ebrei e protestanti a votare per Macron. Non sorprende pertanto che sempre dal sondaggio Ifop emerga come la percentuale dei protestanti che ha votato per il candidato di En Marche (72%) sia superiore a quella dei cattolici. Nettamente superiore è invece la percentuale dei musulmani che hanno votato per Macron (92%).

Marine Le Pen ha conquistato il 38% delle preferenze complessive dei cattolici. Percentuale che scende al 29% tra i cattolici regolari e sale al 46% tra quelli praticanti occasionali. I protestanti che l’hanno scelta sono stati il 33%, tra i musulmani solo l’8%.

Non c’è stato – riporta l’indagine – il temuto fenomeno di astensionismo cattolico e l’affluenza alle urne è stata come sempre alta. Anche a questo appuntamento elettorale i cattolici che hanno adempiuto al loro dovere di cittadini sono stati il 78%, dato che raggiunge l’80% tra i praticanti regolari. I cattolici superano così sia i protestanti (che fanno segnare una partecipazione alle urne del 76%) sia i musulmani (62%). L’indagine – dalla quale non emerge in quale percentuale i cattolici abbiano optato per scheda bianca o nulla – è stata realizzata attraverso una serie di interviste realizzate dal 4 al 7 maggio su un campione di 4.330 persone.