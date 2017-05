Elezioni in Francia: gli auguri di mons. Dumas (vescovi francesi) a Macron, “impegnativa missione al servizio del Paese e del bene comune”

“Vittoria di Emmanuel Macron. I nostri auguri e le nostre preghiere l’accompagnino nella sua impegnativa missione al servizio della Francia in vista del Bene comune”. È monsignor Olivier Ribadeau Dumas, segretario generale e portavoce della Conferenza episcopale francese, a esprimere per primo in un tweet gli auguri dei vescovi francesi al nuovo presidente, in attesa di un comunicato ufficiale che dovrebbe essere pubblicato domani.

Victoire d'#Emmanuel Macron. Nos vœux et nos prières l'accompagnent pour sa lourde mission au service de la France en vue du Bien Commun. — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) May 7, 2017