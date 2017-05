“Dopo di noi”: Fondazione Progetto per la vita (Carpi), tre iniziative per una maggiore autonomia della persona disabile

Tre progetti che vedono coinvolte, sull’intero territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, le persone con disabilità e le loro famiglie, con l’obiettivo di sostenere il cammino verso una maggiore autonomia della persona disabile, favorendo l’allargamento delle sue relazioni sociali e, al tempo stesso, offrendo momenti di sollievo e condivisione a chi si prende cura di loro nella quotidianità. “Autonomia in famiglia e dalla famiglia”, “Giornate di sollievo” e “Vacanze in autonomia” sono i titoli delle iniziative che la Fondazione Progetto per la vita Onlus ha presentato oggi, rilanciandole come frutto di un cammino pluriennale della Fondazione e delle associazioni che ne fanno parte.

I percorsi di autonomia e sollievo per le persone con disabilità hanno ricevuto un contributo economico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. “Non si può parlare del ‘Dopo di noi’ senza prima affrontare il ‘durante’ – spiega il presidente della Fondazione, Sergio Saltini – e con questo finanziamento puntiamo al consolidamento di attività importanti, che rispondono ai bisogni delle famiglie con figli disabili: non solo quello di favorire il cammino progressivo verso la loro autonomia, ma di dare sollievo ai familiari e ai ragazzi stessi”.

Formazione e informazione, autonomia e sollievo, residenzialità sono le parole chiave dell’impegno della Fondazione Progetto per la vita onlus, costituita nel 2013 grazie alla partecipazione di tanti soggetti che si occupano di disabilità e che vede la presenza tra i soci fondatori dell’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine. “Perché solo in un’ottica di collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio si può progettare seriamente un futuro per i nostri ragazzi. E il frutto più bello di questo impegno – conclude Saltini – non sono solo i progetti realizzati. Ma vedere l’entusiasmo delle persone disabili nell’accogliere e vivere le nostre proposte ci riempie di soddisfazione e ci esorta a continuare su questa strada”.