Diocesi: Perugia-Città della Pieve, inaugurato oratorio “Danilo Riccini”. Card. Bassetti, indispensabile per contrastare “individualismo pauroso”

Quest’oratorio “possa essere l’ ‘ovile’, la ‘porta del recinto delle pecore’ di cui Gesù ci parla nel passo del Vangelo di Giovanni”, “dove tutti possano crescere e formarsi per essere i cittadini di domani”. “Questa è una casa che accoglie tutti” e di fronte a un “individualismo pauroso” sono “strutture indispensabili la chiesa madre, dove si ricevono la Parola di Dio e i Sacramenti, e questi luoghi socio-aggregativi e pastorali rivolti alla gente, perché altrimenti si muore di solitudine”. Lo ha detto il card. Gualtero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, inaugurando ieri pomeriggio il nuovo oratorio parrocchiale di Ponte Felcino e Villa Pitignano, nell’immediata periferia nord di Perugia, che conta oltre 12mila abitanti. La struttura è intitolata a Danilo Riccini, un giovane che ha perso la vita tragicamente, facendo sport in montagna. “Il cuore di Danilo – ha sottolineato il cardinale – continuerà a battere attraverso questo luogo, dove tutti devono sentirsi accolti come a casa loro”.

L’oratorio è stato realizzato ampliando il preesistente teatro-ricreatorio parrocchiale, punto di riferimento socio-aggregativo dell’intera zona per decenni, edificato prima della seconda guerra mondiale. Il teatro, dismesso da anni, è stato ampliato e ristrutturato grazie al sostegno della Cei (attingendo alle risorse dell’8xmille alla Chiesa cattolica), delle due parrocchie e di diversi benefattori. I nuovi locali di questo complesso edilizio, ha commentato il parroco e vicario episcopale della IV Zona pastorale dell’archidiocesi, don Alberto Veschini, “saranno a disposizione di tutti per un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell’evangelizzazione e della diaconia di carità”.