Diocesi: Pavia, al via la “Settimana Mariana” in coincidenza con il centenario delle apparizioni della Vergine di Fatima

La diocesi di Pavia si appresta a vivere con particolare solennità la “Settimana Mariana” iniziata oggi e in programma sino al 13 maggio, in coincidenza con il centenario delle apparizioni della Vergine di Fatima. Le celebrazioni si tengono nella Cattedrale di Pavia. Da domani, martedì 9 maggio, e sino a venerdì 12 maggio, alle 21 sono previsti i pellegrinaggi in Cattedrale (con la recita del Rosario meditato) dei fedeli delle parrocchie dei quattro vicariati in cui si divide la diocesi. Sabato 13 maggio, alle 21, si terrà la concelebrazione solenne, presieduta dal vescovo Corrado Sanguineti con la presenza di tutti i sacerdoti della diocesi, con l’atto di “consacrazione e affidamento” della Chiesa di Pavia alla Madonna di Fatima.