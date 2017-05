Diocesi: mons. Cavina (Carpi) ai giostrai, “il mondo delle giostre piace alla Chiesa”. Dopo la messa giro sulle attrazioni più divertenti

La messa e un giro in giostra: si è svolto attorno questi due momenti l’incontro del vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, con i giostrai che tradizionalmente giungono nella città emiliana in occasione della festa del patrono, San Bernardino da Siena, che si celebra il 20 maggio. L’iniziativa, giunta al suo sesto anno, è stata organizzata sabato scorso dalla commissione Migrantes della diocesi, che ha allestito l’altare presso la pista degli autoscontri. “Il mondo delle giostre piace a tutti: ai bambini, agli adulti e anche alla Chiesa! Con la vostra presenza ci fate godere di momenti di gioia e divertimento: vi ringraziamo per questo e per l’amicizia che si è creata in questi anni. È bello ritrovarsi insieme e godere della presenza di Cristo tra noi che dona pienezza a questo incontro”. Con queste parole il vescovo ha espresso il suo ringraziamento alla famiglia Degli Innocenti prima di salire su alcune attrazioni.

Una di queste è la “Sling Shot”, una sorta di gigantesca fionda, costituita da una capsula che viene proiettata ad oltre 40 metri di altezza in pochi secondi. “Mi sono sentito catapultato in aria come un’astronauta ma ve la consiglio!”, ha detto il vescovo appena rimessi i piedi a terra. Soddisfazione per l’incontro è stata espressa da Eros Degli Innocenti, uno dei membri della famiglia di giostrai: “Siamo persone di fede e la presenza del vescovo è per noi molto importante. Ormai è diventato un momento irrinunciabile quello della messa con lui, al nostro arrivo a Carpi, seguito dal momento più ‘ludico’ in cui si diverte a fare un giro in giostra: per lui sperimentiamo le attrazioni più innovative!”.