Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, dal 15 al 19 maggio circa 1.700 studenti partecipano alla “Corsa dei miracoli” per sostenere progetti di sviluppo in Bolivia

Saranno circa 1.700 gli studenti di 15 scuole elementari, medie e superiori a partecipare, dal 15 al 19 maggio, alla nona edizione della “Corsa dei miracoli”, organizzata dalla youngCaritas di Bolzano-Bressanone in 12 località altoatesine. Tutti i partecipanti dovranno “percorrere il maggior numero di giri possibili entro 90 minuti su un tracciato lungo un chilometro”, spiegano i promotori, aggiungendo che “gli sponsor personali, ricercati dai ragazzi prima della corsa, doneranno un importo prestabilito per ogni giro completato”. Il ricavato delle corse finanzierà progetti di sostegno alle popolazioni bisognose dell’altopiano boliviano, dove la Caritas altoatesina collabora con partner locali. “Con i soldi raccolti, i bambini della Bolivia riceveranno quest’anno un paio di ‘abarcas’, le scarpe tradizionali locali, per proteggere al meglio i loro piedi”, spiega Silvia Di Panfilo, collaboratrice youngCaritas, rilevando che “i ragazzini potranno così andare a scuola e sognare di andare lontano”. “Oltre a questo intervento – si legge in una nota – sull’altopiano boliviano, la Caritas altoatesina affronta da anni il problema della siccità che coinvolge la metà dei 230mila abitanti della regione”. Parte delle donazioni raccolte aiuteranno le popolazioni locali anche in questo frangente. “Ringraziamo tutti i partecipanti a questo gesto di grande solidarietà – concludono i direttori della Caritas altoatesina, Paolo Valente e Franz Kripp – correndo insieme si può vincere”.