Diocesi: Campobasso-Bojano, “peregrinatio” nelle parrocchie della statua della Madonna di Lourdes

Prosegue la peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes a Campobasso. Oggi pomeriggio la statua sarà accolta nella cattedrale. L’appuntamento è per le 17.40 e all’accoglienza farà seguito la Messa celebrata dal parroco, don Michele Tartaglia. L’immagine sacra sosterà nella cattedrale fino all’11 maggio.

La tappa fa parte della peregrinatio promossa dalla locale sottosezione dell’Unitalsi molisana che vede coinvolte le parrocchie di Campobasso dal 1° al 20 maggio. Nell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano la visita mariana itinerante ha avuto inizio a febbraio e ad aprile ha fatto tappa prima nella parrocchia San Silvestro Papa di Matrice e poi nella parrocchia di Petrella Tifernina. La conclusione è prevista per il 30 maggio a Cercemaggiore. Insieme alla statua vengono condotti nella parrocchie anche un cero e un contenitore nel quale le persone che lo desiderano possono deporre le intenzioni di preghiera o di ringraziamento. Il contenitore sarà poi portato a Lourdes, sotto la Grotta, in occasione del pellegrinaggio regionale del 2 agosto. In quella stessa occasione sarà anche acceso il cero.