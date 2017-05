Croce Rossa: da oggi a Roma il tour “Diventa SocIO CRI”

La Croce Rossa di Roma parte in tour, con un camper, per la campagna “Diventa SocIO CRI”. Un’iniziativa che durerà una settimana e sarà inaugurata oggi, 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Appuntamento in centro a Piazza Navona alle ore 14.30 dove i volontari con la presidente Debora Diodati daranno il via ufficiale all’iniziativa che vede coinvolti, per ora, anche i Comitati territoriali afferenti le zone dell’Eur, di Monteverde, Portuense, San Paolo, Garbatella e di Civitavecchia. “Al camper – informano i promotori – sarà possibile effettuare gratuitamente la misurazione della pressione e della glicemia e incontrare i volontari Cri per informarsi sulle tante attività portate avanti sul territorio, dalla donazione del sangue, all’assistenza per le persone senza dimora, alle attività sociali verso le persone più vulnerabili, alle famiglie in difficoltà, alla prevenzione ed educazione alla salute, alle attività formative come il primo soccorso e tanto altro”. Il camper, dice Debora Diodati, “vuole essere un presidio itinerante per portare la Croce Rossa direttamente nelle piazze e incontrare i romani che vogliono dare un loro contributo diventando soci sostenitori. Credo che ci sia nella città un sentimento diffuso di condivisione del lavoro che i nostri oltre 7mila volontari svolgono ogni giorno e che tanti abbiano voglia di dare una mano”.