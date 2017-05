Congresso Fuci: approvate le tesi congressuali, “intraprendere azioni concrete d’integrazione”

(Vigevano) Promuovere l’integrazione attraverso sport, apprendimento della lingua italiana e supporto psicologico; avvicinare le comunità dei migranti a livello locale e promuovere occasioni d’incontro. Sono alcuni passaggi delle tesi congressuali elaborate al termine del Congresso nazionale Fuci che ha avuto per tema centrale il Mediterraneo e si è svolto a Pavia e Vigevano dal 4 al 7 maggio. “L’insegnamento della religione cattolica – si legge nelle conclusioni – spesso si riduce a riferimenti alla sola fede cattolica, mentre potrebbe divenire il momento privilegiato nel quale si educa a intendere la diversità come un valore e non una minaccia. Questo è particolarmente importante nei primi anni della formazione”. Si è trattato del punto più discusso anche in sede di approvazione degli atti finali, ma accanto a questo invito più generale la Fuci si è impegnata a intraprendere azioni concrete di “sensibilizzazione delle persone, soprattutto degli abitanti dei paesi che si ritrovano ad accogliere da un giorno all’altro gruppi di richiedenti asilo” sia tramite eventi sportivi, corsi di italiano e consulenze psicologiche che tengano conto delle “varie dimensioni dell’uomo al fine di favorire la migliore inclusione sociale possibile” sia “avvicinandoci alle comunità dei migranti che vivono le realtà locali e promuovendo occasioni di incontro” per superare le differenze culturali.