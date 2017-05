Comunicazione: WeCa, il 10 maggio “Educare all’informazione” con Pier Cesare Rivoltella in diretta online

Proseguono le dirette online del percorso di #incontriweca “Comunicare speranza e fiducia”, proposto dall’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a partire dalle parole di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Il prossimo appuntamento, dei cinque in calendario, condotto come sempre dal giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta, è in programma mercoledì 10 maggio, alle 18.30, con Pier Cesare Rivoltella sul tema “Educare all’informazione”.

“Cosa significa educare il cittadino, minore o adulto che sia, a un corretto rapporto con l’informazione?” – si chiede Rivoltella, del Cremit, Università cattolica – “Anzitutto sviluppare il suo senso critico, attrezzarlo perché non si accontenti di quello che gli viene presentato come vero. In secondo luogo, sviluppare la sua responsabilità. Questo due aspetti risultano centrali parlando di educazione all’informazione.”

Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso Facebook.