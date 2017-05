Comunicazione: don Buttiglieri (Ucsi Sicilia), porre al centro “la vita dell’uomo nel rispetto dell’etica e del codice deontologico”

“Ritornare a una comunicazione bioetica, con al centro la vita dell’uomo nel rispetto dell’etica e del codice deontologico”. Lo ha chiesto don Paolo Buttiglieri, consulente ecclesiastico dell’Ucsi Sicilia, giornalista e sacerdote salesiano, nel corso dell’incontro formativo che si è svolto sabato scorso, nell’auditorium della Società San Paolo di Catania, sul tema “Il comunicatore: faro nel buio di questo mondo”. Il seminario, che si colloca in preparazione alla 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, è stato organizzato dall’Ucsi Sicilia e dalla sezione Ucsi di Catania, in collaborazione con Ordine dei giornalisti di Sicilia, Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e Paolini di Catania.

Nell’attuale contesto, ha ribadito il consulente ecclesiastico Ucsi, diventa fondamentale l’apporto del “giornalista in qualità di educatore, formatore e ‘faro’ della conoscenza per indicare la realtà cosi come è, senza giudizi e preconcetti”. Il paolino don Agatino Gugliara (superiore Società San Paolo, Comunità di Catania), riprendendo il messaggio di Papa Francesco, ha ribadito “la necessità di guardare alla realtà con la luce dell’annuncio della ‘buona notizia’ del Vangelo”. E don Valdir Josè de Castro, superiore generale della Società San Paolo (per la prima volta in Sicilia), riproponendo la genesi dell’intuizione profetica di don Alberione, fondatore della Famiglia Paolina, ha evidenziato le difficoltà e le sfide legate al nostro tempo in cui la comunicazione “corre il rischio di scontrarsi con una massa impersonale digitale dimenticando di promuovere interazione, dialogo e condivisione”.