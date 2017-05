Comece: in agenda robotica e intelligenza artificiale, economia digitale e impatto su lavoro e famiglia

(Bruxelles) La Commissione degli episcopati della Comunità europea (Comece) sta partecipando in queste settimane alle riflessioni in corso sui temi della “robotica e intelligenza artificiale e delle nuove sfide giuridiche ed etiche che presentano”, si legge in una nota diffusa dal segretariato di Bruxelles. Il riferimento è alla consultazione della Commissione Ue “sulle norme in materia di responsabilità del produttore per i danni causati da prodotti difettosi” che “stabilisce il principio di responsabilità oggettiva a carico dei produttori europei”, così come alla Risoluzione sulle norme di diritto civile sulla robotica, su cui la Comece esprime riserve: la proposta del Parlamento (al paragrafo 59, f) di istituire uno “status giuridico specifico per i robot” con relative responsabilità, segnala la Comece, “contraddice il concetto stesso di responsabilità fondato sui diritti della persona” e la comprensione di libertà, da non confondere con autonomia. Altro tema che ha impegnato la Comece è stato quello dell’economia digitale e l’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro, con particolare attenzione a “lavoro mobile e telelavoro”. La digitalizzazione del lavoro, secondo un recente rapporto Ilo-Eurofound, “permette una riduzione dei tempi di spostamento e più autonomia sui quelli di lavoro, permettendo un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, con però anche il rischio di un loro accavallamento e una intensificazione del lavoro” a scapito della vita privata.