Chiese orientali: card. Sandri ai maroniti di Australia, “non rinchiudetevi in voi stessi ma siate lievito nell’intera società”

Card. Sandri, Divina Liturgia con i maroniti di Australia

“Continuate a coltivare le vostre tradizioni, senza rinchiudervi in voi stessi, ma diventando insieme ai fedeli delle altre Chiese orientali e a quelli latini, lievito e fermento nell’intera società”. È l’esortazione lanciata dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, nella Divina Liturgia in rito siro-antiocheno maronita celebrata ieri presso la chiesa co-cattedrale Our Lady of Lebanon a Sydney. Citando la crescita dei fedeli maroniti, dai 2.000 circa della fine del 1800 agli oltre 150mila odierni, il cardinale li ha invitati, “attraverso il contributo generoso di ciascuno di voi, con l’ingegno, la partecipazione alla vita pubblica, la concreta solidarietà”, ad annunciare “il Vangelo della vita, da proteggere dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale, il Vangelo della famiglia, da promuovere e difendere come nucleo fondante di ogni società, il Vangelo della carità, soprattutto verso i più poveri e bisognosi. Vi invito – ha sottolineato il prefetto – a mantenere e accrescere sempre l’amore e la comunione con il Papa, Successore di Pietro a cui i fedeli maroniti sono attaccati con uno slancio di amore e di entusiasmo ineguagliabili”. La liturgia è stata accompagnata da canti, alternati in lingua siriana, araba e inglese, come i testi della messa. Il vescovo maronita mons. Antoine-Charbel Tarabay, nel suo saluto, ha richiamato il carattere storico dell’evento, visto che è la prima volta che il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali visita le comunità presenti in Australia, e ha fatto gli auguri al card. Sandri, nell’anno centenario del Dicastero e in cui egli sta celebrando i cinquant’anni di sacerdozio. Al rito hanno concelebrato, oltre ai sacerdoti maroniti, il nunzio apostolico, mons. Adolfo Tito Ylliana, e i vescovi orientali cattolici ucraino, caldeo, melkita, siro-cattolico e ha assistito il vescovo della Chiesa Siro-Ortodossa, metropolita Melki. Il card. Sandri è in Australia fino al 15 maggio (dal 6) per un viaggio che avviene “su invito dei cinque vescovi orientali che guidano le Eparchie là stabilite dai Sommi Pontefici nel corso dell’ultimo secolo, alcune delle quali stanno assistendo a un aumento di fedeli causato dall’emigrazione provocata dai drammi in Siria e in Iraq”.