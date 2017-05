Centenario Fatima: iniziative mariane in tutta Europa, dai Paesi Bassi alla Bielorussia, da Montecarlo alla Lituania

I vescovi olandesi si ritroveranno a Maastricht il prossimo 13 maggio per consacrare “le diocesi e tutte le persone che vi abitano” al Cuore immacolato di Maria nel corso di una celebrazione dei vespri nella basilica di Nostra Signora. Attraverso il gesto, i vescovi auspicano “che la Chiesa nei Paesi Bassi e ogni credente siano rafforzati con gioia e fiducia nella fede, speranza e amore, nel loro cammino di vita”. A Montecarlo invece, una processione attraverserà il principato la sera di sabato per concludersi con la celebrazione della Messa in cattedrale. Nelle tre sere precedenti, in tre diverse chiese ci saranno momento di preghiera e di riflessione sulla figura di Maria. Processioni dedicate alla Madonna di Fatima il 13 maggio si svolgeranno in molte città europee: in Lussemburgo, a Esbjerg, nella Danimarca centrale, a Tallin, in Estonia. Invece a Riga, Lettonia, l’Istituto teologico e l’Istituto di Scienze religiose hanno organizzato una giornata di studio dal titolo “Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”. A Kaunas, Lituania, la messa sarà celebrata sul piazzale della cattedrale, dal nunzio mons. Pedro López Quintana. In Bielorussia, nella diocesi di Pinsk, il 13 maggio la Chiesa della Madre di Dio di Fatima a Baranavičy, sarà eretta a santuario. Il vescovo Antoni Dziemianko ha scritto: “Questo è un segno speciale e una testimonianza della fede viva e della venerazione a Maria nel nostro Paese”. Iniziative mariane si registrano in Romania, Spagna, Irlanda, Scozia, Austria e Germania.