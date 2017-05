Venezuela: Redentoristi America Centrale, “solidarietà al popolo, sostegno agli interlocutori”

“Di fronte agli eventi vissuti negli ultimi giorni, la Provincia dell’America Centrale si unisce in solidarietà al popolo del Venezuela. Vi esprimiamo il nostro affetto e le nostre preghiere per questi momenti di difficile situazione socio-politica, allo stesso tempo estendiamo il nostro saluto e sostegno agli interlocutori che accompagnano attraverso i diversi compiti apostolici e la costruzione del Regno di Dio in un mondo ferito dalla violenza e da una cultura di morte”. È quanto scrivono i Missionari Redentoristi della Provincia dell’America Centrale, riuniti a San José in Costa Rica per la sessione ordinaria del Capitolo Provinciale, in una lettera inviata a padre Denys Jiménez, superiore viceprovinciale dei Redentoristi di Caracas. “In quanto uomini di fede – proseguono – abbiamo sempre la visione della speranza, della pace e fiducia nel Signore Gesù Cristo che sostiene la nostra vita nei momenti più difficili e che ci dà la certezza che mai l’odio e la violenza saranno il modo per implementare le ideologie soprattutto quando violano la dignità umana”. “Continuiamo uniti nella preghiera – concludono – con la ferma speranza che la forza dell’amore e del dialogo sono i mezzi più efficaci per instaurare la pace così tanto anelata dal popolo venezuelano e da noi come fratelli redentoristi”.