Pastorale familiare: Ist. Giovanni Paolo II-Cei, in luglio il corso estivo a La Thuile. Iscrizioni fino al 31 maggio

Si terrà dal 9 al 22 luglio a La Thuile (Val d’Aosta) il corso estivo di diploma in pastorale familiare, offerto dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. Il corso, si legge in un comunicato, “mira alla formazione di animatori qualificati di pastorale familiare nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle vari aggregazioni che si propongono di accompagnare e sostenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito al servizio della Chiesa e della società”. L’insegnamento ha carattere interdisciplinare e struttura ciclica con due settimane intensive all’anno di frequenza (generalmente nel mese di luglio), per tre estati. Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato durante la mattina; il pomeriggio è libero per le attività ricreative della famiglia. Quest’anno la sede è a La Thuile (Val d’Aosta), presso l’Hotel Planibel, Fraz. Grand Entreves 158. Requisito per l’ammissione è il titolo di scuola media superiore quinquennale. Per chi ne fosse sprovvisto, si ammette la frequenza come uditore e si rilascia alla fine un attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2017.