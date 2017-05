Papa Francesco: a Pont. Seminario Campano, “comunione ecclesiale” è “scelta vincente”

“In questo tempo, in cui tutti ci sentiamo piccoli, forse impotenti di fronte alla sfida educativa, camminare insieme, in autentico spirito sinodale, risulta una scelta vincente, che ci aiuta a sentirci sostenuti, incoraggiati e arricchiti gli uni dagli altri”. Ne è convinto il Papa, che ricevendo oggi in udienza, nella Sala del Concistoro, la comunità del Pontificio Seminario Campano di Posillipo – l’unico seminario in Italia diretto dalla Compagnia di Gesù – ha additato la strada della “comunione ecclesiale” come “scelta vincente”. “Negli ultimi decenni – le parole di Francesco – è andata sempre più crescendo la collaborazione e l’interazione con le Chiese diocesane che, oltre ad inviare i giovani candidati al sacerdozio, si preoccupano di individuare tra i loro presbiteri figure idonee per la formazione”. “Incoraggio questo cammino significativo e fecondo di comunione ecclesiale, su cui le singole diocesi, con i loro pastori, stanno investendo notevoli risorse”, l’indicazione del Papa, secondo il quale “una comunità formativa interdiocesana rappresenta un’indubbia opportunità di arricchimento, in virtù delle diverse sensibilità ed esperienze di cui ciascuno è portatore ed è in grado di educare i futuri presbiteri a sentirsi parte dell’unica Chiesa di Cristo, allargando sempre il respiro del proprio sogno vocazionale, con autentico spirito missionario, che non indebolisce, anzi consolida e motiva il senso di appartenenza alla Chiesa particolare”.