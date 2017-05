Papa a Fatima: anche 40 pellegrini della sezione molisana dell’Unitalsi

Saranno oltre 40 i pellegrini della sezione molisana dell’Unitalsi che prenderanno parte al pellegrinaggio che si terrà dall’8 al 14 maggio e avrà come mete, tra le altre, Fatima e Santiago de Compostella. Con il gruppo del Molise saranno presenti anche quattro persone con disabiltà. Il pellegrinaggio si svolgerà contestualmente al viaggio in Portogallo di Papa Francesco, che il 13 maggio – proprio a Fatima, in occasione del centenario dell’apparizione della Vergine ai 3 pastorelli – presiederà la Messa durante la quale verranno canonizzati i beati Francesco e Giacinta Marto. Per l’occasione il gruppo molisano di Unitalsi sarà idealmente accanto al Pontefice sin dalla sera del 12 maggio quando, alle 21.30, Papa Francesco guiderà la recita del Rosario nella Cappellina delle apparizioni del Santuario “Nossa Senhora do Rosario de Fatima”. Il giorno seguente i pellegrini unitalsiani prenderanno parte alla solenne celebrazione di canonizzazione dei due pastorelli. Il Papa saluterà anche i malati presenti. Francesco è il quarto Papa a visitare Fatima, dopo Paolo VI (nel 1967), Giovanni Paolo II (che fece tre viaggi: nel 1982, nel 1991 e nel 2000) e Benedetto XVI (nel 2010). “E’ una gioia incredibile – spiega Anna Di Mella, presidente della sezione molisana Unitalsi – potere vivere l’esperienza di questo nostro pellegrinaggio vicini a Papa Francesco”.