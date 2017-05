Donazione sangue: Università europea di Roma, il 10 e 11 maggio due giornate di raccolta

Mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, dalle 8 alle 12, l’Università europea di Roma organizza una raccolta di sangue aperta a tutti, nella sua sede, in via degli Aldobrandeschi 190, in collaborazione con l’Associazione donatori volontari di sangue Ema-Roma. All’attività parteciperanno anche gli studenti dell’Ateneo che ha tra i suoi obiettivi principali la formazione della persona. In questo solco si inserisce l’attività di donazione di sangue, tra le iniziative di responsabilità sociale dell’università. Gli studenti collaborano alle iniziative dell’Associazione Ema-Roma che si svolgono nel corso dell’anno, non solo durante le raccolte del sangue, ma anche con incontri di informazione e di sensibilizzazione alla donazione volontaria. Obiettivo poter realizzare, migliorare e sviluppare donazioni e gruppi di donatori, con lo scopo di raggiungere una donazione periodica e volontaria. L’Università europea di Roma organizza la raccolta di sangue due volte all’anno. Sono momenti di solidarietà che riuniscono l’intera comunità dell’ateneo: studenti, professori, familiari, dipendenti, amici, collaboratori. La raccolta è aperta a tutti. Info e prenotazioni: tel. 06 66543922.