Diocesi: Palermo, si chiude oggi il seminario di formazione “Barellieri fantasiosi” per una catechesi inclusiva con le persone disabili

È dedicato al tema “Barellieri fantasiosi” il seminario di formazione di base sulla catechesi delle persone disabili organizzato dall’Ufficio per la catechesi dell’arcidiocesi di Palermo che si conclude oggi presso la parrocchia san Gabriele Arcangelo di Palermo dopo tre giorni di lavoro. “È un seminario di formazione per e con le persone disabili – spiega don Giuseppe Vagnarelli, direttore dell’Ufficio diocesano – e nasce più che da un’idea, da un bisogno”. “Dei disabili, penserà qualcuno, in parte sbagliando. La verità – prosegue – è che il bisogno è nostro, di tutta la comunità ecclesiale che si è accorta di essersi impoverita per aver lasciato fuori o ai margini fratelli e sorelle senza i quali la Chiesa stessa è come un Corpo mutilato”. “Siamo ben consapevoli che le prime barriere da abbattere non sono quelle architettoniche, ma quelle mentali”, osserva don Vagnarelli che, rispetto al clima che si è creato in questi tre giorni di corso”, parla di “un piccolo seme per la nostra diocesi”. L’obiettivo di questa iniziativa, spiega il direttore, è di “creare una rete di relazioni perché nessuno si senta solo, poi qualificare gli operatori che spesso hanno già una certa esperienza acquisita sul campo e, infine, sperimentare uno strumento di lavoro che abbiamo denominato ‘Peci’, cioè Progetto educativo per la catechesi inclusiva, il quale, se validato, pensiamo di poter esportare per creare buone prassi nelle nostre parrocchie”. “L’obiettivo è ambizioso – conclude – ma lo perseguiamo nella serena consapevolezza che sia più importante avviare processi che attendere risultati immediati”.