Diocesi: Padova, lunedì 8 maggio incontro su “Etty Hillesum: la responsabilità di aiutare Dio” con Marina Bakos

Sarà dedicato al tema “Etty Hillesum: la responsabilità di aiutare Dio” l’incontro che si terrà a Padova lunedì 8 maggio, alle 20.45, presso il Salone Lazzati di Casa Pio X. All’iniziativa, organizzata dal Gruppo di studio e ricerca sull’ebraismo promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Padova, interverrà Marina Bakos, storica dell’arte che vive e lavora a Padova occupandosi principalmente di artisti del Novecento. L’incontro approfondirà la figura dell’olandese Esther Hillesum, scrittrice di origine ebraica, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943. L’appuntamento di lunedì sera sarà il penultimo del ciclo promosso dal Gruppo che quest’anno festeggia i 30 anni di vita. Il concerto finale dal titolo “È bello cantare all’Eterno”, in programma per domenica 21 maggio, sarà incentrato sulle musiche liturgiche ebraiche. L’evento, ospitato dalle 20.45 nella Sala dei Giganti, sarà curato da Adolfo Locci, rabbino capo di Padova.